Наташа Королева прикрыла собой раздевшегося на пляже Тарзана

На новом снимке в соцсети Глушко предстал без одежды.

Внешности 49-летнего Сергея Глушко могут позавидовать многие мужчины. Тарзан не стесняется демонстрировать подтянутую фигуру и регулярно публикует в соцсети фото и видео из зала. Пляжных зарисовок тоже хватает.

Наташа Королева кажется, совсем не ревнует мужа. Напротив, певица сама принимает участие в его шалостях, появляясь в кадре. На одном из последних снимков Тарзана в Instagram артистка лежит на супруге, загорая на солнечном пляже. Она прикрывает собой тело танцора, который решил полностью обнажиться для фотосессии.

«Поймал русалку, теперь сушу ее на солнышке», – подписал фото Глушко.

Снимок собрал множество комментариев, в которых поклонники похвалили пару за отсутствие комплексов. «Приколисты», «Вы такие очаровательные!», «Матерь божья! Она что, и трусы украла?», «Завидую людям без комплексов. Тарзан, вами восхищаюсь!», «Юмористы! Прекрасная пара», – пишут комментаторы.

К слову, Сергей Глушко следит не только за собственной фигурой, но и за формами жены. Тарзан руководит тренировками певицы и следит за ее питанием, запрещая ей есть калорийные закуски, например, пирожки с мясом.