Эдвард Фёрлонг появится в роли Коннора в «Терминаторе 6» спустя 28 лет

Актер, сыгравший во второй части франшизы, присоединился к Арнольду Шварценеггеру и Линде Хэмилтон.

Вторая часть «Терминатора» вышла на экраны 28 лет назад. После релиза ни одной из последующих частей франшизы не удалось повторить ее ошеломляющий успех. Научно-фантастический блокбастер Джеймса Кэмерона был признан величайшим в истории.

Последующие фильмы о роботе-убийце не оставляли пищи для размышления. Кроме этого, многих поклонников всерьез не устраивало, что место обаятельного сына-хулигана Сары Коннор, которого сыграл Эдвард Фёрлонг, заняли другие.

Так, в третьей части эту роль сыграл Ник Стал, в четвертой – Кристиан Бейл, а в пятой – Джейсон Кларк. При этом последний стал самым сомнительным Джоном из всех – из-за своей малопривлекательной наружности.

Теперь же, к радости фанатов, «классический» сын Сары Коннор – Эдвард Фёрлонг – вернется к ним в новой части «Терминатора» почти тридцать лет спустя. Об этом сообщил сам Кэмерон.

Роль Джона Коннора в «Терминаторе 2» является ключевой. В этой части фильма о борьбе с роботами-убийцами сын Сары был тинейджером. Теперь же Фёрлонгу уже 41 год, и пока не совсем ясно, в какой «обертке» собирается подать его режиссер.

Стоит отметить, что актер надолго «выпал из кинообоймы» из-за проблем с наркотиками и алкоголем. Он даже успел побывать за решеткой.

Хотя Эдвард и появлялся в проходных ролях на телевидении и в нескольких фильмах, роль Джона Коннора станет его первой крупной работой в кино за последние 28 лет.