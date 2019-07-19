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Волочкова раскрыла новые факты биографии своего возлюбленного

Балерина не перестает грезить о свадьбе.

Волочкова раскрыла новые факты биографии своего возлюбленного
Анастасия Волочкова. Фото: globallookpress

Целыми днями звезда готовится к премьере постановки «Балерина в зазеркалье цирка». Любимый танец артистка совмещает с акробатическими трюками. Несмотря на боль и травму, балерина не отказывается от репетиций.

К счастью, Волочкову поддерживает таинственный возлюбленный. Светская львица все ещё не хочет показывать мужчину прессе. За девять месяцев отношений балерина расцвела, поэтому подумывает о серьезном шаге.

«Я уже пришла к тому, что мечтаю о настоящей свадьбе. Не знаю, когда мы с моим возлюбленным поженимся, но мысли такие есть. Ему же 38 лет. Он ни разу не был женат. Детей тоже нет. Так что я сейчас в предвкушении новой свадьбы», — рассказала Анастасия Волочкова в интервью «Комсомольской правде».

Волочкова раскрыла детали отношений с возлюбленным. По её словам, мужчина боится, что её уведут. Все же пара дает друг другу свободу, поэтому Волочковой не запрещают позировать в бикини и садиться на фирменный шпагат. Балерина подчеркнула, что они доверяют друг другу и не мешают работать. Пока Анастасия Волочкова пропадает на репетициях, возлюбленный занимается бизнесом.

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Волочкова раскрыла новые факты биографии своего возлюбленного
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