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Цыганов объяснил, почему они с женой отказались от процедуры ЭКО

Продюсер ездил к старцу в Сергиев Посад – тот его отговорил.

Цыганов объяснил, почему они с женой отказались от процедуры ЭКО
Вадим Цыганов отказался от ЭКО после разговора со старцем/globallookpress.com

Певица Вика Цыганова стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала, что, безусловно, ей очень хотелось своего ребенка. «Порой берешь чужого ребеночка, прижимаешь к груди и тебя так сильно накрывает», — отметила певица. Много лет назад после аварии в Болгарии ей сказали, что своих детей у нее никогда не будет.

Вадим Цыганов и Вика Цыганова
Вика Цыганова отказалась от процедуры ЭКО/globallookpress.com

В студии вместе с ней появился и ее супруг Вадим Цыганов — известный продюсер, написавший жене много красивых песен. По его словам, они задумывались с Викой о процедуре ЭКО. «Я разговаривал со старцем в Сергиевом Посаде. Мне он тогда честно сказал, что детей нам не надо. Нет, видать, предназначения», — заявил мужчина.

Кроме того, Вадим Цыганов отметил, что после того случая больше никогда не думал о детях. Как он признался, его жизнь очень странная.

«Она как будто и не моя. У меня, конечно, есть свои внутренние проблемы и борьба. Реально. Я сейчас сижу и не думаю о детях. Много было эмоций в жизни, поэтому появление на свет детей у кого-то из близких я воспринимаю без эмоций», — заявил Вадим Цыганов.

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Борис КорчевниковВадим ЦыгановВика ЦыгановаПрограмма "Судьба человека"

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Цыганов объяснил, почему они с женой отказались от процедуры ЭКО
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