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Пугачева аплодировала подруге Вайкуле, перепевшей ее хит «Мэри»

Примадонна не обиделась на певицу, которая дала ее композиции вторую жизнь.

Пугачева аплодировала подруге Вайкуле, перепевшей ее хит «Мэри»
Пугачева и Вайкуле вместе отдыхают в Юрмале/globallookpress.com

Алла Пугачёва осталась в полном восторге от исполнения песни «Мэри» своей подругой Лаймой Вайкуле. После окончания песни она ей долго аплодировала. Латвийская звезда, можно сказать, дала композиции вторую жизнь.

Вайкуле спела песню Пугачевой
Вайкуле блестяще спела хит Пугачевой «Мэри»/globallookpress.com

Между тем Вайкуле не осталась в долгу и поблагодарила подругу. Она сказала, что более двадцати лет назад Пугачева написала композицию, а теперь она ее поет. «Алла, спасибо за песню», — заявила Вайкуле.

Добавим, что многих гостей фестиваля в Юрмале также привлекли дорогие туфли «Гуччи» на платформе из ламинированной кожи с металлизированным покрытием, в которых появилась перед публикой Примадонна. Как заявили клиенты дорогих бутиков, такая модель стоит порядка семидесяти тысяч рублей.

Еще одной героиней вечера стала певица Лолита. Многие зрители пришли в восторг от исполнения песни «Папа». Слова «ты знаешь, как сделать мне больно» якобы были адресованы ее мужу, с которым она не так давно разъехалась, сообщает «Комсомольская правда».

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Алла ПугачеваЛайма ВайкулеЛолитаЮрмала

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Пугачева аплодировала подруге Вайкуле, перепевшей ее хит «Мэри»
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