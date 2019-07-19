Пугачева аплодировала подруге Вайкуле, перепевшей ее хит «Мэри»

Примадонна не обиделась на певицу, которая дала ее композиции вторую жизнь.

Алла Пугачёва осталась в полном восторге от исполнения песни «Мэри» своей подругой Лаймой Вайкуле. После окончания песни она ей долго аплодировала. Латвийская звезда, можно сказать, дала композиции вторую жизнь.

Между тем Вайкуле не осталась в долгу и поблагодарила подругу. Она сказала, что более двадцати лет назад Пугачева написала композицию, а теперь она ее поет. «Алла, спасибо за песню», — заявила Вайкуле.

больше по теме Галкин потребовал от Вайкуле авторские за хит Пугачевой «Мэри» Исполнительница спела эту композицию Примадонны на своем фестивале.

Добавим, что многих гостей фестиваля в Юрмале также привлекли дорогие туфли «Гуччи» на платформе из ламинированной кожи с металлизированным покрытием, в которых появилась перед публикой Примадонна. Как заявили клиенты дорогих бутиков, такая модель стоит порядка семидесяти тысяч рублей.

Еще одной героиней вечера стала певица Лолита. Многие зрители пришли в восторг от исполнения песни «Папа». Слова «ты знаешь, как сделать мне больно» якобы были адресованы ее мужу, с которым она не так давно разъехалась, сообщает «Комсомольская правда».