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Британцев возмутили жалобы Меган Маркл на «тяжелую» жизнь

Граждане страны считают, что бывшая актриса слишком многого хочет.

Британцев возмутили жалобы Меган Маркл на «тяжелую» жизнь
Британцы считают, что у Меган Маркл нет оснований жалеть себя Фото: Eastnews

Меган Маркл в последнее время приходится нелегко. Буквально каждый ее поступок словно рассматривают под лупой и ищут доказательства того, что она вновь что-то сделала не так. «Скрыла» от народа крестины сына, запретила фотографировать себя на турнире, переплавила обручальное кольцо мужа. Список можно продолжать бесконечно, и герцогиня по-настоящему устала от бесконечного потока критики.

Королевский обозреватель Виктория Арбитер даже предупредила о возможном нервном срыве Меган. По ее словам, людям стоит быть снисходительнее к молодой матери.

Но похоже, что британцы не согласны с обозревателем в корне. Жителей страны страшно разозлила публичная жалоба Маркл на сложную жизнь при дворе. Во время премьеры «Короля Льва» она заявила музыканту Фареллу Уильямсу, что «они» не делают ее жизнь проще. Кто такие «они», герцогиня не объяснила, однако было понятно, что речь о британцах и прессе.

The Sun приводит послания лондонцев в газету, обращенные к Меган. Из них следует, что супруге принца грех жаловаться на свою жизнь и такое отношение их задевает.

«Дорогая Меган, мы хотели бы полюбить тебя, но ты не облегчаешь нам эту задачу, публично жалея себя», — жалуются британцы.

По утверждениям представителей населения, из-за поведения герцогини «доброжелательность к паре испаряется, как утренняя роса». Лондонцы также осудили Маркл за то, что она не позволяет родному отцу увидеть внука. Они припомнили ей вечеринку в честь рождения малыша, проведенную в Соединенных Штатах, слишком дорогой ремонт особняка, игнорирование визита Трампа в столицу Британии.

«Кажется, она выбирает делать только то, что ей нравится, даже если это противоречит королевскому долгу», — считают британцы.

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Британцев возмутили жалобы Меган Маркл на «тяжелую» жизнь
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