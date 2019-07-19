Полученная травма не помешает Инне Чуриковой продолжить работу

Спектакль, в котором актриса играла перед госпитализацией, был последним в сезоне.

После падения со сцены во время спектакля «Старая дева» Инну Чурикову экстренно госпитализировали. Сведения о состоянии актрисы поступают разные. По одним данным, она поступила в реанимацию в тяжелом состоянии, по другим же, у нее нет тяжелых повреждений, но сломано ребро.

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Режиссер постановки Борис Мильграм заверил поклонников, что жизни артистки ничто не угрожает. А в «Ленкоме», где служит Инна Михайловна, сообщили, что травма не помешает ей продолжить работу. Этот спектакль был последним в сезоне. Сейчас театральная труппа на каникулах, следующий выход актрисы на сцену запланирован осенью.

«До октября у театра перерыв, а постановка с Чуриковой планируется на ноябрь. Дай бог ей здоровья», – рассказала порталу Teleprogramma.pro организатор гастролей Виктория Волошина.

Ранее детали происшествия с Чуриковой раскрыла свидетельница случившегося. По словам зрительницы Анны, 75-летняя артистка не удержалась на ногах уже в самом конце представления. Падение выглядело страшным: пожилая актриса из-за выступа на сцене упала дважды, за кулисы ее уносили на руках.