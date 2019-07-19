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Цыганова вспомнила о влетевшей в квартиру птице в день убийства Круга

Певица призналась, что у нее тогда случился внутренний надрыв.

Цыганова вспомнила о влетевшей в квартиру птице в день убийства Круга
Цыганова рассказала об убийстве Круга/globallookpress.com

Певица Вика Цыганова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнила об убийстве своего близкого друга, легенды русского шансона Михаила Круга. Исполнительница была очень дружна с ним. Она даже крестила его сына.

Михаил Круг был жестоко убит
Михаила Круга убили в 2002 году/globallookpress.com

«В день убийства Миши ко мне в комнату залетела птица. Я сразу поняла, что это нехороший знак. А потом прозвучал звонок. По голосу мужа я сразу поняла, что случилось что-то страшное и убили кого-то близкого. У меня произошел внутренний надрыв после той истории. Это был какой-то заговор», — сказала Вика Цыганова.

Пришедший вместе с женой в студию Вадим Цыганов отметил, что Михаил Круг был большим другом их семьи. «Миша был удивительным человеком. Очень вспыльчивым, но отходчивым», — заявил он.

Как отметила Вика Цыганова, за 11 лет до смерти Михаила Круга они потеряли еще одного своего друга, музыканта Игоря Талькова. За день до гибели звезды она записывала песню в студии «Золотые погоны». Цыганова тогда спела ее с первого раза и была очень собой довольна. Вместе с ней на студии был и Игорь Тальков. Кстати, Вадим Цыганов дал денег на установку памятника Талькову, который появится на могиле музыканта.

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Вадим ЦыгановВика ЦыгановаИгорь ТальковМихаил КругПрограмма "Судьба человека"

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Цыганова вспомнила о влетевшей в квартиру птице в день убийства Круга
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