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Меган Маркл осталась недовольна подарком мужа за 10 000 фунтов

Герцогиня, похоже, не дорожит вниманием принца.

Меган Маркл осталась недовольна подарком мужа за 10 000 фунтов
Меган Маркл не церемонится с украшениями, подаренными мужем Фото: Globallookpress.com

Принц Гарри — заботливый супруг. Он не раз признавался, что наравне с Меган принимает участие в заботах о малыше. Молодой отец встает к нему по ночам и носит на руках, сколько потребуется. Кроме того, он внимателен к жене и редко может ей в чем-то отказать.

После рождения Арчи принц Гарри подарил Меган серьги-гвоздики с бриллиантами бренда Nikos Koulis. Стоимость такой «безделушки» составляет 10 000 фунтов стерлингов. Сперва герцогиня часто появлялась в них на людях, но затем они, очевидно, ей наскучили и она решила изменить их дизайн.

На премьере нового «Короля Льва» Меган уже блистала в переделанных сережках Фото: Eastnews

Так, на параде Trooping the Color Меган надела серьги еще в их «первозданном» виде, а вот на премьере «Короля Льва» поклонники заметили у нее в ушах уже другое украшение. Однако присмотревшись, внимательные фанаты узнали те же «гвоздики», но заключенные в черную эмалевую оправу.

Под фотографиями, быстро разлетевшимися по социальным сетям, поклонники выразили свое возмущение по поводу слишком неуважительного обращения с дорогими подарками мужа. Но стоит отметить, что Меган поступает так не впервые. Ранее герцогиня уже переплавила свое обручальное кольцо, добавив в него еще два камня из коллекции принцессы Дианы.

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Меган Маркл осталась недовольна подарком мужа за 10 000 фунтов
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