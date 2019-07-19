Меган Маркл осталась недовольна подарком мужа за 10 000 фунтов

Принц Гарри — заботливый супруг. Он не раз признавался, что наравне с Меган принимает участие в заботах о малыше. Молодой отец встает к нему по ночам и носит на руках, сколько потребуется. Кроме того, он внимателен к жене и редко может ей в чем-то отказать.

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После рождения Арчи принц Гарри подарил Меган серьги-гвоздики с бриллиантами бренда Nikos Koulis. Стоимость такой «безделушки» составляет 10 000 фунтов стерлингов. Сперва герцогиня часто появлялась в них на людях, но затем они, очевидно, ей наскучили и она решила изменить их дизайн.

Так, на параде Trooping the Color Меган надела серьги еще в их «первозданном» виде, а вот на премьере «Короля Льва» поклонники заметили у нее в ушах уже другое украшение. Однако присмотревшись, внимательные фанаты узнали те же «гвоздики», но заключенные в черную эмалевую оправу.

Под фотографиями, быстро разлетевшимися по социальным сетям, поклонники выразили свое возмущение по поводу слишком неуважительного обращения с дорогими подарками мужа. Но стоит отметить, что Меган поступает так не впервые. Ранее герцогиня уже переплавила свое обручальное кольцо, добавив в него еще два камня из коллекции принцессы Дианы.