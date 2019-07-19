Звезда «Дома-2» Екатерина Колесниченко выбрала сыну необычное имя

Бывшая участница «Дома-2» Екатерина Колесниченко стала мамой 9 июля. Молодая мама и малыш в срок выписались из роддома, а недавно девушка сообщила, как решила назвать новорожденного сына.

В Instagram Колесниченко поделилась трогательным снимком малыша, спящего в кроватке. В подписи к фото она вспомнила, как выбирала имя наследнику. По ее словам, во время беременности они с супругом долго не могли определиться, как назвать ребенка, поэтому решили дождаться его появления на свет. Екатерина призналась, что еще в роддоме невольно начала ласково называть сына Савушкой.

«Теперь все ясно – Колисниченко Савва Катеринович», – шутит экс-участница телестройки.

В комментариях к посту девушка пообщалась с подписчиками и охотно ответила на их вопросы. Она рассказала, что первое время ухаживать за малышом ей помогает мама. А крестить Савву они планируют, когда ему исполнится месяц.

По словам Колесниченко, роды дались ей нелегко. Схватки длились около девяти часов и были очень болезненными. Зато когда мальчик появился на свет, все забылось и Екатерина уже мечтает стать мамой дочки.