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Вадим Цыганов рассказал о звонке Пугачевой в четыре утра

Примадонна хотела заполучить в репертуар песню «Приходите в мой дом».

Вадим Цыганов рассказал о звонке Пугачевой в четыре утра
Цыганов не продал хит Пугачевой/globallookpress.com

Певица Вика Цыганова стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии также появился ее супруг и продюсер Вадим Цыганов. Именно он написал многие хиты для своей жены.

Пугачева не смогла купить хит
Пугачевой не продали хит «Приходите в мой дом»/globallookpress.com

Одной из самых ярких песен, которые когда-либо писал Цыганов, он считает хит «Приходите в мой дом». Эта композиция на протяжении восьми лет не покидала хит-парады. Много лет ее пела Вика Цыганова и легенда русского шансона Михаил Круг. Но, как выяснилось, на данную композицию был повышенный спрос.

«Однажды в четыре часа утра раздался звонок от Аллы Пугачевой. Я еще подумал, почему это Примадонна мне так рано звонит в пятницу тринадцатого. Пугачева сказала, что хочет купить песню. Я сказал, что не против, но только с одним условием. Ее могла петь и моя жена. На такие условия Пугачёва не согласилась», — заявил Вадим Цыганов.

Сама Вика Цыганова отметила, что песня ей не нравилась. Она считала ее мужской. Но их дуэт с Михаилом Кругом в итоге получился успешным и полюбился зрителям.

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Тэги:

Алла ПугачеваВадим ЦыгановВика ЦыгановаПрограмма "Судьба человека"

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Вадим Цыганов рассказал о звонке Пугачевой в четыре утра
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