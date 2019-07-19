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Камилла Паркер-Боулз «испортила» украшение принцессы Дианы

Герцогиня распоряжается коллекцией драгоценностей Леди Ди по своему усмотрению.

Камилла Паркер-Боулз «испортила» украшение принцессы Дианы
Камилле Паркер-Боулз достались все украшения леди Дианы Фото: Globallookpress.com

Камилла Паркер-Боулз, пожалуй, самый непризнанный британским обществом член королевской семьи. Если строптивую Меган Маркл осуждают за различные поступки, то герцогине Корнуольской пришлось испытать на себе настоящую ненависть.

Супруга принца Чарльза долгое время состояла с ним в любовной связи. Как известно, еще при жизни леди Дианы. Фанаты принцессы настаивают, что именно известие об измене супруга толкнуло Диану в объятия другого мужчины, после чего последовал их драматический развод.

Как бы то ни было, Камилла в настоящий момент является официальной супругой герцога Уэльского и пользуется всеми привилегиями своего положения и титула. В частности, Паркер-Боулз решила переделать украшения своей предшественницы на свой вкус.

Поклонники заметили, что герцогиня Корнуольская переделала колье принцессы Дианы в броши. Как сообщает Sun, ожерелье из изумрудов с бриллиантами хранилось в королевской семье более 150 лет, прежде чем было передано Диане. Она надевала украшение в паре с изумрудными серьгами для торжественных выходов.

Тем не менее, несмотря на то, что колье прочно ассоциируется с образами Дианы, технически оно принадлежит британской короне и было передано Камилле после вступления в брак с Чарльзом. Герцогиня не захотела носить популярное украшение своей главной соперницы, но и не смогла отказаться от дорогого экспоната. В итоге она попросту «переделала» его. По мнению поклонников, Камилла «испортила» украшение леди Ди.

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Камилла Паркер-Боулз «испортила» украшение принцессы Дианы
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