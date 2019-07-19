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Пугачева устроила овации Maruv на концерте в Юрмале

Примадонне понравилось выступление молодой украинской певицы на фестивале Вайкуле.

Пугачева устроила овации Maruv на концерте в Юрмале
Алла Пугачева посмотрела выступление Maruv. Фото: globallookpress.com

Алла Пугачева и Максим Галкин стали звездными гостями фестиваля Лаймы Вайкуле. Супруги приехали в Юрмалу, где вместе с остальными зрителями посмотрели выступления артистов.

В числе исполнивших свои хиты артистов оказалась украинская певица Maruv. Когда девушка закончила петь, находившаяся в зрительном зале Примадонна не стала скрывать своего восторга. С возгласом «Браво!» она подняла руки и устроила овацию молодой коллеге.

Самой Алле Борисовне досталось не меньше внимания публики, чем участникам фестиваля. Ее появление в концертном зале «Дзинтари» встретили бурными аплодисментами. Звезда заметно выделялась на фоне всех присутствующих своим ярким и стильным нарядом – канареечно-желтым брючным костюмом, а также пышной прической. Порадовал своим внешним видом поклонников и Галкин. Юморист решил одеться во все белое, что его нисколько не полнило. Многие присутствующие отметили, что муж Пугачевой постройнел и выглядит подтянутым.

Кадр из видео выступления Maruv в Юрмале
Алла Пугачева аплодирует Maruv. Кадр из видео

Что касается Maruv, певица, к слову, является тезкой Примадонны. Как и Пугачеву, артистку зовут Алла Борисовна, пишет сайт «Дни.ру».

Отметим, общаться в Юрмале с журналистами Алла и Максим отказались. Фотографам супруги попозировали с готовностью, но вопрос о том, нравится ли в латвийском городе детям звездной пары Лизе и Гарри, проигнорировали.

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Пугачева устроила овации Maruv на концерте в Юрмале
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