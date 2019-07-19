В Букингемском дворце решили усилить охрану после вторжения неизвестного

На прошлой неделе стало известно об инциденте, произошедшем в Букингемском дворце.

10 июля, в два часа ночи, на территорию резиденции королевы проник неизвестный. К счастью, попасть внутрь жилища Ее Величества ему не удалось — его задержали сотрудники лондонской полиции.

Горе-злоумышленником оказался 20-летний мужчина, который перебрался за ограду дворца. До того, как его схватили, он несколько минут бродил вокруг здания и стучался в запертые двери.

Спустя некоторое время после инцидента на сайте королевской семьи появилась вакансия «офицер службы безопасности». Букингемскому дворцу на постоянную работу требуется сотрудник «для защиты одного из самых известных зданий мира».

В описании обязанностей говорится, что успешный кандидат будет первым осуществлять проверку всех посетителей, которые прибывают во дворец: устанавливать подлинность личности и пропуска при помощи IT-систем.

Кроме этого, офицеру службы контроля предстоит обрабатывать все заявления о доставке, чтобы удостовериться, что они безопасны и готовы к получению.

В сферу ответственности сотрудника также входит управление базами данных наряду с реагированием на внутренние и внешние запросы. Время от времени ему также предстоит работать в команде во время больших мероприятий для обеспечения безопасности.

Для успешного прохождения собеседования у кандидата должен быть опыт административной работы. Он должен быть внимательным к деталям и скрупулезно относиться к работе.

«Опыт работы на ресепшн и в службах досмотра будет плюсом, но ни в коем разе не является существенным. В приоритете стоит умение общаться и работать с клиентами», — говорится в описании вакансии.

Кроме этого, от кандидата требуется хорошее знание IT-технологий, умение быстро осваивать новые системы, обрабатывать большие объемы информации, хорошие организаторские способности и соблюдение дедлайнов.

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Наряду с этим, офицер безопасности должен обладать знаниями в области уголовного права, руководствоваться здравым смыслом, иметь способность быстро принимать решения и работать в команде.

Вакансия предполагает работу с понедельника по пятницу. Начальная зарплата оценивается в 23 тысячи фунтов стерлингов (28 817 долларов) в год плюс система бонусов.

Заявки принимаются до 26 июля 2019 года, отмечается на сайте Royal.uk.