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Галкин потребовал от Вайкуле авторские за хит Пугачевой «Мэри»

Исполнительница спела эту композицию Примадонны на своем фестивале.

Галкин потребовал от Вайкуле авторские за хит Пугачевой «Мэри»
Галкин хочет получить авторские от Вайкуле/globallookpress.com

Телеведущий Максим Галкин намекнул в сторис Instagram, что певица Лайма Вайкуле должна выплатить авторские его семье. Дело в том, что латвийская звезда спела со сцены своего фестиваля хит жены Галкина Аллы Пугачёвой «Мэри».

Галкин хочет получить от Вайкуле авторские
Галкин хотел бы получить авторские с Вайкуле за хит «Мэри»/globallookpress.com

Отметим, что эта композиция была спета Аллой Пугачевой в далеком 1995 году. Она вошла в ее студийный альбом «Не делайте мне больно, господа». Песня стала хитом. Кстати, Примадонна ранее несколько раз исполняла эту композицию вместе с гитаристом Виктором Зинчуком, своим давним закадычным другом.

Напомним, что сейчас Максим Галкин и Алла Пугачева находятся в Юрмале. Там у них есть особняк, который они снимают каждое лето. Вместе со звездами отдыхают их дети – Гарри и Лиза Галкины.

Ранее Примадонна приходила в гости к Лайме Вайкуле. Две звезды, как известно, являются очень близкими подругами. Вайкуле, в частности, учила Примадонну пользоваться социальными сетями.

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Алла ПугачеваЛайма ВайкулеМаксим ГалкинПесня "Мэри"Юрмала

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Галкин потребовал от Вайкуле авторские за хит Пугачевой «Мэри»
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