Галкин потребовал от Вайкуле авторские за хит Пугачевой «Мэри»

Телеведущий Максим Галкин намекнул в сторис Instagram, что певица Лайма Вайкуле должна выплатить авторские его семье. Дело в том, что латвийская звезда спела со сцены своего фестиваля хит жены Галкина Аллы Пугачёвой «Мэри».

Отметим, что эта композиция была спета Аллой Пугачевой в далеком 1995 году. Она вошла в ее студийный альбом «Не делайте мне больно, господа». Песня стала хитом. Кстати, Примадонна ранее несколько раз исполняла эту композицию вместе с гитаристом Виктором Зинчуком, своим давним закадычным другом.

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Напомним, что сейчас Максим Галкин и Алла Пугачева находятся в Юрмале. Там у них есть особняк, который они снимают каждое лето. Вместе со звездами отдыхают их дети – Гарри и Лиза Галкины.

Ранее Примадонна приходила в гости к Лайме Вайкуле. Две звезды, как известно, являются очень близкими подругами. Вайкуле, в частности, учила Примадонну пользоваться социальными сетями.