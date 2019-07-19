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Выздоравливающий после операции Шатунов навестил Разина в Сочи

Певец набирается сил перед предстоящим гастрольным туром.

Выздоравливающий после операции Шатунов навестил Разина в Сочи
Юрий Шатунов. Фото: Instagram@yuriy_shatunov

Экс-солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов продолжает поддерживать дружеские отношения с Андреем Разиным, несмотря на то, что давно уже не выступает в составе группы. После перенесенной операции исполнитель отправился в Сочи на отдых и реабилитацию и остановился в отеле «Разин», принадлежащем продюсеру.

Разин поделился в социальной сети архивным фото с коллегой и сообщил, что Шатунову стало значительно лучше. Вскоре певец вернется к работе и вновь порадует фанатов концертами.

«Юра поправляется, здоровье у него хорошее, поэтому он набирается сил, и в октябре мы начинаем опять свои гастрольные туры по стране», — рассказал Разин в Instagram.

Напомним, недавно Шатунову потребовалось экстренное оперативное вмешательство. Во время гастролей у кумира девяностых разболелся зуб и воспалилась гайморова пазуха. Медики приняли решение оперировать артиста, чтобы избежать серьезных последствий, так как воспаление могло перейти на мозг.

Юрий хорошо перенес операцию. Его реабилитация в Сочи продлится до конца лета, а осенью Шатунов планирует продолжить прерванный из-за болезни гастрольный тур.

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Андрей РазинСочиЮрий ШатуновЮрий Шатунов последние новости

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Выздоравливающий после операции Шатунов навестил Разина в Сочи
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