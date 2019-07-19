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Самолет «Сухой Суперджет» совершил жесткую посадку в Шереметьево

Происшествия с данными лайнерами происходят не в первый раз.

Самолет «Сухой Суперджет» совершил жесткую посадку в Шереметьево
Сухой Суперджет совершил жесткую посадку в Шереметьево/globallookpress.com

Самолет «Сухой Суперджет» авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом Оренбург -Москва, совершил жесткую посадку в аэропорту Шереметьево. К счастью, никто из пассажиров не пострадал, однако от удара о взлетно-посадочную полосу на борту выпали кислородные маски. Пассажиры стали их фотографировать. Паники в лайнере, к счастью, не было.

"Сухой Суперджет" совершил жесткую посадку
В самолете от удара выпали кислородные маски/фото предоставлено пассажиром лайнера

Один из пассажиров рейса рассказал, что данный тип самолета всегда садится «как табуретка», поэтому люди, летающие в нем регулярно, уже перестали реагировать и чего-то бояться.

Отметим, что это уже второе авиапроисшествие за последние сутки. Ранее был вынужден прервать свой взлет лайнер, который следовал из Москвы в Ереван. На борту случилось задымление. По предварительным данным, пострадали восемь человек.

В мае нынешнего года потерпел катастрофу самолет «Сухой Суперджет», следовавший из Москвы в Мурманск. Лайнер несколько раз ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. Тогда в происшествии погиб 41 человек.

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Тэги:

"Сухой Суперджет"ЕреванЖесткая посадкаМоскваМурманскОренбургШереметьево

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Самолет «Сухой Суперджет» совершил жесткую посадку в Шереметьево
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