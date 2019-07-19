НОВОСТИ

Инну Чурикову от смерти спасла зрительница-медик

Женщина, которая пришла на спектакль, оказала актрисе первую помощь.

Инну Чурикову от смерти спасла зрительница-медик
Инну Чурикову от смерти спасла зрительница/globallookpress.com

Народную артистку СССР Инну Чурикову от смерти спасла простая зрительница, которая оказалась в зале во время спектакля. Когда звезда упала со сцены, то ее на руках донесли до кулис. В это время к Инне Чуриковой подошла одна из почитательниц ее таланта. Женщина работает врачом. Именно она оказала первую квалифицированную помощь народной артистке, что, возможно, спасло ее жизнь.

Чурикова серьезно пострадала после падения со сцены
Чурикова находится в реанимации/globallookpress.com

Позже на карете скорой помощи звезду отвезли в НИИ имени Склифосовского. Вместе с ней приехал супруг Глеб Панфилов, который оказался вместе с ней в этот день в театре. Как позже он сказал, самочувствие жены тяжелое.

Напомним, что сейчас Инна Чурикова находится в реанимации НИИ Склифосовского. Медики борются за ее жизнь. В клинике пока не дают каких-то прогнозов относительно восстановления артистки, сообщает канал «РЕН-ТВ».

Инна Чурикова — всеми любимая актриса. За свою карьеру она снялась в нескольких десятках фильмов. Первая слава к ней пришла после картины «Морозко», где она блестяще сыграла Марфушеньку-Душеньку.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Инна ЧуриковаИнна Чурикова последние новостиИнны Чурикова состояние здоровьяНИИ Склифосовского

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Инну Чурикову от смерти спасла зрительница-медик
Интересно?
Поделись с друзьями: