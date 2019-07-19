Инну Чурикову от смерти спасла зрительница-медик

Народную артистку СССР Инну Чурикову от смерти спасла простая зрительница, которая оказалась в зале во время спектакля. Когда звезда упала со сцены, то ее на руках донесли до кулис. В это время к Инне Чуриковой подошла одна из почитательниц ее таланта. Женщина работает врачом. Именно она оказала первую квалифицированную помощь народной артистке, что, возможно, спасло ее жизнь.

Позже на карете скорой помощи звезду отвезли в НИИ имени Склифосовского. Вместе с ней приехал супруг Глеб Панфилов, который оказался вместе с ней в этот день в театре. Как позже он сказал, самочувствие жены тяжелое.

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Напомним, что сейчас Инна Чурикова находится в реанимации НИИ Склифосовского. Медики борются за ее жизнь. В клинике пока не дают каких-то прогнозов относительно восстановления артистки, сообщает канал «РЕН-ТВ».

Инна Чурикова — всеми любимая актриса. За свою карьеру она снялась в нескольких десятках фильмов. Первая слава к ней пришла после картины «Морозко», где она блестяще сыграла Марфушеньку-Душеньку.