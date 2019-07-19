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5-летняя Лиза Галкина вслед за мамой задумалась о фигуре

Малышка рассказала Максиму Галкину, как «сожгла» на тренажере одиннадцать калорий.

5-летняя Лиза Галкина вслед за мамой задумалась о фигуре
Алла Пугачева и Максим Галкин (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)

5-летняя Лиза Галкина во всем подражает своей звездной маме. Наследница Аллы Борисовны в восторге от концертных шляпок Примадонны. Примечательно, что сама певица не запрещает дочери примерять различные аксессуары. А Галкин не скрывает, что их Лиза растет настоящей маленькой модницей. Девочка уже участвовала в нескольких дефиле, появляясь на подиуме в нарядах из коллекций Галины Юдашкиной.

Помимо моды Лиза Галкина также заинтересовалась и спортом. Сейчас Алла Борисовна вместе с детьми отдыхает в Юрмале. На личной страничке в Instagram супруг Примадонны — шоумен Максим Галкин — то и дело публикует фото- и видеоотчёты, рассказывая о том, как двойняшки проводят летние каникулы.

Так, возлюбленный Аллы Пугачевой поделился с подписчиками свежими кадрами, упомянув о новом увлечении Лизы. Малышка вслед за мамой старается следить за своей фигурой. Из-за сахарного диабета Примадонна ограничила дневное меню, отдав предпочтение исключительно здоровому питанию. На отдыхе дочь Аллы Борисовны пытается сжечь калории на тренажере, делясь с папой результатами «похудения».

«Лиза и ее одиннадцать калорий», — не без юмора отметил Максим Галкин на личной страничке, опубликовав свежий видеоролик с дочерью.

В кадре малышка втянула животик, заговорив о пользе спортивных тренировок.

«Там тренажер такой классный, смотри, сколько я сожгла калорий… одиннадцать калорий. Видишь, даже майка больше стала!!» — похвасталась результатом своих тренировок маленькая Лиза.

Напомним, что двойняшки Лиза и Гарри появились на свет, когда Алле Пугачевой исполнилось 65 лет. Примадонна не скрывает, что мечтает увидеть, какими станут ее дети, когда вырастут.

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Алла Пугачевазвездные детиЛиза ГалкинаМаксим Галкин

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5-летняя Лиза Галкина вслед за мамой задумалась о фигуре
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