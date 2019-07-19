Появилось видео, как пассажиры эвакуируются из самолета в Шереметьево

Многие люди, находившиеся в этот момент на борту, запаниковали.

В Сети появилось видео, как пассажиры лайнера Москва-Ереван эвакуируются из самолета. Многие вышли из самолета и стали активно делиться подробностями произошедшего происшествия друг с другом, сообщает канал «РЕН-ТВ».

Инцидент случился в московском аэропорту Шереметьево. Лайнер начал разгон, когда командир самолета заметил задымление в салоне. Было принято решение об эвакуации с борта всех пассажиров. Всего в самолете было 173 пассажира и шесть членов экипажа. Во время эвакуации по надувным трапам пострадали несколько человек. На данный момент известно о восьми пассажирах, которым потребовалась медицинская помощь.

Напомним, что в мае в аэропорту Шереметьево произошла трагедия. Во время аварийной посадки лайнера «Сухой Суперджет» погиб 41 человек. Всего на борту тогда находилось 78 человек. Погибли преимущественно те, кто находился в хвосте лайнера, который ударился несколько раз о землю и загорелся.

Добавим, что тот злополучный рейс следовал в Мурманск. Многим людям после происшествия, а также родственникам погибших потребовалась психологическая помощь.