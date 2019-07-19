Состояние Инны Чуриковой в реанимации медики оценили как тяжелое

Актриса Инна Чурикова находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в тяжелом состоянии. Как рассказали в справочной больницы, сейчас звездная актриса в хирургической реанимации. От каких-то прогнозов врачи отказываются.

Инна Чурикова получила серьезные травмы, когда играла на сцене московского театра «Русская песня». Народной артистке оказали экстренную помощь на месте, а затем отправили в клинику. По предварительным данным, звездная актриса оступилась и неудачно упала.

Напомним, что на сцене театра «Русская песня» Чурикова была задействована в постановке «Старая дева» вместе с известным актером Александром Михайловым. Между тем супруг Чуриковой, актер Глеб Панфилов подтвердил, что его супруга получила достаточно серьёзные травмы прямо во время спектакля, сообщает ТАСС.

Отметим, что сейчас все родственники Чуриковой, а также ее коллеги по театру молятся за ее здоровье. Звезда сыграла в нескольких десятках известных фильмов. Многие полюбили Инну Чурикову после роли в картине «Морозко», где она сыграла Марфушеньку-Душеньку. Именно после этой роли на нее посыпались предложения о работе.