Родственники рассказали о состоянии Инны Чуриковой после госпитализации

Известный режиссер Глеб Панфилов поделился с журналистами информацией о том, как сейчас чувствует себя его супруга, народная артиста СССР Инна Чурикова, госпитализированная накануне в НИИ имени Склифосовского.
Как сообщал портал Teleprogramma.pro, сразу после того, как о происшествии стало известно родным актрисы, Глеб Панфилов с сыном поехали в Склиф.
Навестив Инну Михайловну, режиссер отметил, что в настоящее время она чувствует себя лучше, сообщает РЕН ТВ.
Напомним, ЧП произошло вечером 18 июля на сцене театра «Русская песня». Ослепленная светом софитов во время спектакля «Старая дева», актриса оступилась, упала со цены, получив множественные удары. Позже уже в больнице выяснилось, что у Инны Чуриковой диагностирован перелом ребер с левой стороны.
Напомним, фильмография легенды советского и российского кино Инны Михайловны Чуриковой насчитывает 80 работ в 78 проектах. Они запомнилась зрителям по фильмам «Военно-полевой роман», «Курьер», «Мать», «Идиот», «Старшая сестра», «Тридцать три», «Морозко» и десяткам других.