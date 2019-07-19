Родственники рассказали о состоянии Инны Чуриковой после госпитализации

Известный режиссер Глеб Панфилов поделился с журналистами информацией о том, как сейчас чувствует себя его супруга, народная артиста СССР Инна Чурикова, госпитализированная накануне в НИИ имени Склифосовского.

Как сообщал портал Teleprogramma.pro, сразу после того, как о происшествии стало известно родным актрисы, Глеб Панфилов с сыном поехали в Склиф.

Навестив Инну Михайловну, режиссер отметил, что в настоящее время она чувствует себя лучше, сообщает РЕН ТВ.

больше по теме 73-летняя Инна Чурикова попала в больницу Актрису доставили в одну из клиник города с переломом.

Напомним, ЧП произошло вечером 18 июля на сцене театра «Русская песня». Ослепленная светом софитов во время спектакля «Старая дева», актриса оступилась, упала со цены, получив множественные удары. Позже уже в больнице выяснилось, что у Инны Чуриковой диагностирован перелом ребер с левой стороны.

Напомним, фильмография легенды советского и российского кино Инны Михайловны Чуриковой насчитывает 80 работ в 78 проектах. Они запомнилась зрителям по фильмам «Военно-полевой роман», «Курьер», «Мать», «Идиот», «Старшая сестра», «Тридцать три», «Морозко» и десяткам других.