Полина Гагарина призналась в любви к джинсам с высокой талией

Полина Гагарина опубликовала новый снимок на своей странице в социальной сети Instagram. На этот раз певица не стала создавать особенно пышные или замысловатые образы. Не стала артистка и излишне обнажаться, особенно после нелепых обвинений в анорексии и издевательствах над собой.

Напротив, свежая фотография весьма «спокойная», однако, но и она спровоцировала множество комментариев от поклонников.

На кадре Полина стоит в серых обтягивающих джинсах с высокой талией и черном топе с длинными рукавами и выразительным декольте.

«Зато в прохладное лето можно так одеваться. Обожаю джинсы с высокой талией», — призналась в подписи снимку звезда.

Подписчики же обратили внимание на то, что джинсы отлично подчеркивают стройность и длину ног артистки. Но, на всякий случай, еще раз просят певицу не увлекаться диетами, потому что и сейчас Гагарина выглядит потрясающе.