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Спустя 33 года Круз снялся в продолжении «Лучшего стрелка»

В Сети появился трейлер второй части культового фильма.

Спустя 33 года Круз снялся в продолжении «Лучшего стрелка»
Том Круз спустя 33 года снялся в продолжении "Лучшего стрелка". ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

В последнее время все новости о голливудской звезде Томе Крузе касались в основном его любовных отношений,  религиозных предпочтений и всего, что с этим скандального было связано. А вот о творчестве информации было явно маловато.

И вот наконец-то Круз дал повод снова заговорить о себе как об актере. В интернете появился трейлер продолжения «Лучшего стрелка».

Во второй части легендарного фильма, как выяснилось, Том снова предстанет в образе крутого пилота, лучшего из лучших. Режиссером новой картины стал Джозеф Косински. Сценарий создавали Питер Крэйг, Джастин Маркс и Кристофер МакКуорри.

По предварительной информации, в прокат картина выйдет через год – летом 2020 года.

Напомним, оригинальный фильм на широкие экраны вышел в 1986 году и тогда же он получил сразу четыре номинации на «Оскар». В итоге статуэтка досталась только в одной – за лучшую песню.

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Спустя 33 года Круз снялся в продолжении «Лучшего стрелка»
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