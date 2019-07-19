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Пугачева дважды проигнорировала общение с журналистами в Юрмале

Примадонна так и не ответила на вопрос, нравится ли ее детям на Рижском взморье.

Пугачева дважды проигнорировала общение с журналистами в Юрмале
Пугачева не общается с журналистами в Юрмале/globallookpress.com

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева дважды проигнорировала просьбы журналистов о небольшом комментарии. На фанатской страничке звезды в Instagram появилась запись, как Максим Галкин с женой прибывают на фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале.

На первой записи Пугачева и Галкин проходят мимо журналистов и идут занимать свои места в зале. При этом один из корреспондентов интересуется, нравится ли детям исполнительницы Лизе и Гарри в Юрмале. Звезда молча проходит мимо и не отвечает на этот вопрос.

На второй записи Пугачева и Галкин уже заняли свои места в зрительном зале. Они с радостью позируют фотокорреспондентам, но вот отвечать на вопросы прессы опять-таки не намерены.

Судя по всему, Примадонна прекрасно понимает, что любое сказанное ею слово будет растиражировано СМИ, поэтому предпочитает хранить молчание и не общаться с прессой.

Напомним, что семейство Галкина и Пугачевой уже несколько недель отдыхает на Рижском взморье. Сюда они взяли и своих детей – Лизу и Гарри.

Перед посещением концерта с участием Лаймы Вайкуле звездная пара побывала в канатном парке Дзинтари, где вызвала переполох среди отдыхающих.

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Тэги:

Алла ПугачеваДзинтариЛайма ВайкулеМаксим ГалкинЮрмала

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Пугачева дважды проигнорировала общение с журналистами в Юрмале
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