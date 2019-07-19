Пугачева дважды проигнорировала общение с журналистами в Юрмале

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева дважды проигнорировала просьбы журналистов о небольшом комментарии. На фанатской страничке звезды в Instagram появилась запись, как Максим Галкин с женой прибывают на фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале.
На первой записи Пугачева и Галкин проходят мимо журналистов и идут занимать свои места в зале. При этом один из корреспондентов интересуется, нравится ли детям исполнительницы Лизе и Гарри в Юрмале. Звезда молча проходит мимо и не отвечает на этот вопрос.
На второй записи Пугачева и Галкин уже заняли свои места в зрительном зале. Они с радостью позируют фотокорреспондентам, но вот отвечать на вопросы прессы опять-таки не намерены.
Судя по всему, Примадонна прекрасно понимает, что любое сказанное ею слово будет растиражировано СМИ, поэтому предпочитает хранить молчание и не общаться с прессой.
Напомним, что семейство Галкина и Пугачевой уже несколько недель отдыхает на Рижском взморье. Сюда они взяли и своих детей – Лизу и Гарри.
Перед посещением концерта с участием Лаймы Вайкуле звездная пара побывала в канатном парке Дзинтари, где вызвала переполох среди отдыхающих.