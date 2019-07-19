Галкин с удовольствием позировал жене в канатном парке Дзинтари

Алла Пугачева сняла мужа на сотовый телефон и посмеялась над его неуклюжестью.

На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой появилась забавная видеозапись, сделанная в канатном парке Дзинтари, куда пришло звездное семейство. На кадрах видеозаписи Максим Галкин передвигается по канатной дороге. В это время его снимает любимая супруга, которая не может удержаться от смеха. В какой-то момент юморист легонько ударяется о защитную стойку. В это время Алла Пугачева о чем-то беседует с нянечкой семейства.

«Сегодня в парке Дзинтари приятный среди отдыхающих переполох: Алла Борисовна с мужем, детками и их нянями снова вышли на прогулку. Певица общительная, веселая, безотказная в просьбах сфотографироваться. То же самое и Максим Галкин — заботливый папочка, карабкающийся по деревьям ради сына», — гласит подпись под видеозаписью.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева уже несколько недель отдыхают на рижском взморье. Сюда они приехали вместе со своими детьми –Лизой и Гарри Галкиными.

Отъезд Пугачевой в Ригу с вокзала столицы, как все помнят, ознаменовался скандалом. Пугачева подъехала на автомобиле прямо к вагону. Многие россияне посчитали, что так она делать не должна. В Сети началась настоящая травля Примадонны.