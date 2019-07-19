В Сети заговорили о кризисе в браке Глюкозы и Александра Чистякова

Судя по еще недавним публикациям в социальной сети Instgaram, популярная певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, счастлива в браке с предпринимателем Александром Чистяковым. Супруги 13 лет вместе, воспитывают двух очаровательных дочек – 12-летнюю Лидию и восьмилетнюю Веру – и ничто не омрачает этой жизни.

больше по теме Глюкоза назвала любимый продукт в своей косметичке Певица не представляет себя без красной помады. Даже в отпуске.

Однако, как пишет «Экспресс газета», пользователи социальных сетей уверены, что бизнесмен изменяет певице.

Еще в начале этого года его якобы видели в одном из ресторанов на Новой Риге. И был он там не один, а в компании некой брюнетки, с которой муж Глюкозы «обнимался и миловался». Так что идиллия – только видимость, на деле же брак певицы трещит по швам, убеждены пользователи соцсетей.

Это и объясняет казавшиеся не очень логичными действия звезды в Сети. Она переименовала страницу, вновь став Глюкозой. В сторис больше не найти роликов с веселых вечеринок. Напротив, все чаще в ее ленте появляются серьезные рассуждения о счастье, самореализации и отношениях.

больше по теме Глюкоза поделилась снимком без макияжа, фотошопа и фильтров Фанаты похвалили певицу за стремление к естественности.

Некоторые подписчики даже решили, что Наталья попала в секту, но все оказалось проще — в семейных отношениях Глюкозы кризис, отмечает издание со ссылкой на Telegram-канал «Только никому…».