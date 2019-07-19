«Все на свои места»: Кожевникова ответила на обвинения в некомпетентности

Это сегодня Мария Кожевникова – светская львица, востребованная актриса, счастливая многодетная мама и жена. Так что теперь мало кто и вспоминает, что когда-то звезда занимала депутатское кресло в Государственной Думе. А вот сама Кожевникова об этом помнит. Более того, она решила освежить память и своим подписчикам в социальной сети Instagram. В своей очередной публикации актриса ответила на звучавшие некогда в ее адрес обвинения в некомпетентности, когда она войной шла против использования пальмового масла.

больше по теме Мария Кожевникова предстала в неожиданном образе Актриса разместила в соцсети снимок, где на ней только черный пиджак без блузы и маленькая шляпка с вуалью.

«Наконец-то все встает на свои места и те люди, которые обвиняли меня в некомпетентности, должны сейчас обвинить науку и доказанные факты! Когда я была депутатом, я кричала о том, что пальмовое масло, которое у нас плохо регулируется, вызывает онкологические заболевания!» — пишет Мария.

Она привела результаты исследования Европейского Агентства по безопасности продуктов питания EFSA и Международного агентства по изучению рака, которые доказывают, что глицидиловые эфиры, содержащиеся в пальмовом масле, являются основной причиной наиболее распространенных и агрессивных форм рака.

В комментариях подписчики артистки поблагодарили звезду за то, что она не оставляет эту тему без внимания до сих пор. Многие поклонники признались, что именно борьбой с пальмовым маслом им запомнились депутатские годы Марии Кожевниковой.