Принц Уильям, Кейт и дети уедут отдыхать на Карибы

Семья британского принца Уильяма в полном составе в скором времени уедет отдыхать на Карибы. Там они уже облюбовали остров Мюстик, где проводили время в прошлом году. Особенно роскошный курорт нравится Кейт. Потому, по словам инсайдера, супруги вместе с детьми, которые сейчас на каникулах, с удовольствием вернутся туда снова.

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«Это невероятно приватное и крайне закрытое место, с серьезной охраной. Кейт и Уильям знают и доверяют персоналу, который там работает. Кейт ездила туда, Миддлтоны отдыхали там. Семья любит этот остров», — рассказывает источник.

Как отмечает издание Daily Mail, именно в силу своей приватности и закрытости частного острова, поклонниками супругов не стоит ждать снимков с отдыха монаршей семьи, если, конечно, они сами не захотят поделиться с поклонниками какими-нибудь красивыми кадрами.

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Пока герцог и герцогиня Кембриджские официально не обозначали дату отъезда, но, скорее всего, она будет приурочена к важной для них дате. Неизвестно и то, в каком отеле остановится королевская семья. Однако, во время предыдущих визитов супруги останавливались в отеле Aurora House, в котором есть три спальни, гостиная, терраса и бассейн.

Напомним, в последнее время супруги озадачены кадровыми вопросами своего штата сотрудников. На официальном сайте королевской семьи появилось объявление о найме специалиста, который будет заниматься координацией графика встреч в рамках работы их благотворительной организации.