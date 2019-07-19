Королевский эксперт призвала британцев быть снисходительней к Маркл

Несмотря на то, что королевы-матери Елизаветы, супруги британского короля Георга VI и матери королевы Елизаветы II, не стало еще в 2002 году, одна из ее мантр сегодня преследует герцогиню Суссексскую, которая продолжает бороться за установление своего королевского имиджа. И заветное для Елизаветы, но «изношенное» сегодня – «Никогда не жалуйся, никогда не объясняй» может стать для Меган Маркл настоящим проклятьем. В этом уверена королевский эксперт Виктория Арбитер.

Последние несколько недель оказались трудными для Меган, особенно после того, как на нее обрушилась со всех сторон многочисленная критика за ее запрет снимать себя на Уимблдоне. Традиции заставляют ее сидеть сложа руки, в то время как мировые СМИ и социальные сети комментируют происходящее.

«Неважно, что это. На этой неделе ей должно было быть стыдно за маму, за то, что она, очевидно, недостаточно быстро похудела. Она была проклята в любом случае, с того момента, как вышла замуж», — уверена Арбитер.

При этом эксперт отмечает, что герцогиня, приехавшая из мира, где за себя можно просто заступиться самой или позволить это сделать другим, продолжает молчать, демонстрируя железные нервы. Однако, наедине с собой или мужем ей очень трудно. По словам Виктории Арбитер, в определенный момент Маркл могли поддержать ее американские поклонники, но они тоже молчат, пишет Еxpress.co. Так что остается только гадать, какой момент станет переломным для герцогини Сассекской.

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«Мы должны позволить Меган расцвести и позволить ей выполнять работу, которую она выполняет в Королевской семье, и, возможно, нам следует сдержать некоторую критику в ее адрес», — считает королевский эксперт.