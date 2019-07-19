Помощница Петросяна Брухунова не пойдет на жертвы ради любимого

30-летняя помощница юмориста Евгения Петросяна уже почти стала крупнокалиберной звездой Instagram. По крайней мере, все к этому идет. Татьяна Брухунова заваливает свою ленту модными образами, городскими пейзажами, делится впечатлениями о прочитанном в книгах и уведенном в театрах. Кроме того, она периодически общается со своей аудиторией в Сети.

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Накануне состоялся очередной «сеанс связи». Молодая пассия Евгения Петросяна, как называют Татьяну светские сплетники, откровенно ответила на вопросы подписчиц. Так, например, Брухунова призналась, что для нее не приемлемо, чтобы семья становилась бременем. Она уверена – никакого конструктива в отношениях нет, если нет в них взаимного уважения, доверия и свободы. Также помощница отметила, что она не выносит, когда любимый ограничивает ее в правах, и кто-то ограничивает е личное пространство.

«Я считаю, что отношения двух взрослых людей должны быть настолько доверительными, чтобы каждый мог позволить себе отдых отдельно от другого, не таскаться друг за другом, а быть невидимой стеной в случае чего, на которую всегда можно опереться», — пояснила она.

Более того, Брухунова призналась, что не будет подчинять свою жизнь другому человеку и уж точно речи о жертвах во имя любви быть не может. Для всего этого у нее слишком развило самолюбие.

Напомним, на фоне разгоревшегося с год назад скандала с разводом Евгения Петросяна и его многолетней спутницы жизни Елены Степаненко, впервые и всплыло имя Татьяны Брухуновой. Однако, несмотря на многочисленные сплетни, ни юморист, ни его 30-летняя помощница до сих пор не признались, что у них роман. Все стойко держат оборону.