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52-летняя Николь Кидман ждет ребенка

Известная актриса забеременела с помощью ЭКО.

52-летняя Николь Кидман ждет ребенка
52-летняя Николь Кидман заберменела с помощью ЭКО. Фото: //WWW.INSTAGRAM.COM/NICOLEKIDMAN/

Наверное, знаменитая голливудская актриса Николь Кидман очень любит детей, если рискнула в серьезном для беременности возрасте снова стать мамой. Радостной новостью звезда фильма «Мулен Руж» поделилась со своим близкими недавно, сразу по возвращению в австралийский Сидней.

Хорошо осведомленный источник издания New Idea’s рассказывает, что сейчас срок беременности актрисы всего несколько недель, но все просто счастливы. Отмечается, что новость о будущем пополнении в семействе актрисы и ее мужа Кита Урбана стала полной неожиданностью для будущих родителей.

Они, конечно, надеялись на положительный результат ЭКО, но не рассчитывали, что это произойдет уже на первом этапе процедуры.

«Не секрет, что забеременеть в ее возрасте без посторонней помощи было бы нелегко. Но, к счастью, ей не пришлось переживать долгие месяцы в ожидании положительно результата. Это действительно чудо», — отмечает источник. – «В настоящее время Николь чувствует себя хорошо и буквально светится от счастья, счастлив в и супруг актрисы».

Напомним, Николь Кидман уже многодетная мама. Всего у звезды четверо детей. Двое приемных, которых Николь взяла на воспитание еще будучи замужем за Томом Крузов. Сейчас Коннору 24 года, а Изабелле – 26. 13 лет назад актриса вышла замуж за известного музыканта Кита Урбана. С ним она остается до сих пор. Чета живет в особняке в Лос-Анджелесе и воспитывает двух общих дочерей. Сандей Роуз сейчас 11 лет, а Фэйт Маргарет – восемь. Ее, к слову, родила Николь и Киту суррогатная мать.

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актрисаКит УрбанНиколь Кидманпоздняя беременностьЭКО

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52-летняя Николь Кидман ждет ребенка
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