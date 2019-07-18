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Стал известен диагноз, поставленный Чуриковой врачами Склифа

Ранее знаменитая актриса упала со сцены прямо во время спектакля.

Стал известен диагноз, поставленный Чуриковой врачами Склифа
В настоящее время Инна Чурикова находится в хирургической реанимации. Фото: globallookpress.com

Согласно информации источников телеканала «360», специалисты НИИ имени Склифосовского поставили диагноз госпитализированной ранее в медицинское учреждение народной артистке СССР Инне Чуриковой. Врачи установили, что у звезды перелом ребер с левой стороны. В настоящее время Инна Михайловна находится в хирургической реанимации, по некоторым оценкам, она в тяжелом состоянии. Муж и сын звезды уже едут к ней в больницу.

Напомним, ЧП произошло вечером 18 июля прямо во время спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня». У актрисы закружилась голова, в темноте она оступилась и упала со сцены. К слову, за последнее время это уже не первый подобный инцидент. Два с половиной года назад, в декабре 2016 года, по пути на работу актриса неудачно упала и повредила руку. «Ленкому» пришлось перенести спектакли с участием Инны Михайловны до ее выздоровления.

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Стал известен диагноз, поставленный Чуриковой врачами Склифа
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