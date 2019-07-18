Инну Чурикову госпитализировали в НИИ Склифосовского

Тревожными новостями поделились журналисты телеканала «360». В НИИ имени Склифосовского экстренно госпитализировали народную артистку СССР Инну Чурикову.

Как стало известно, прямо во время спектакля «Старая дева» 75-летняя артистка оступилась в темноте и упала. Чуриковой пришлось вызвать «неотложку». По словам коллеги, актрисы Екатерины Васильевой, врачи отвезли Инну Михайловну в НИИ имени Склифосовского, чтобы сделать рентген. По предварительной информации, серьезных повреждений у актрисы нет. Возможно, медики зафиксируют ушиб. Во всяком случае, как отмечает Васильева, все надеются, на благоприятный исход.

Напомним, похожее ЧП произошло со звездой фильмов «Тот самый Мюнхгаузен» и «Васса» в декабре 2016 года. Тогда Чурикова по пути на работу неудачно упала и повредила руку. «Ленкому» пришлось перенести спектакли с ее участием до выздоровления актрисы.