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«Взяли высоту»: Галкин вместе с сыном побывал в канатном парке

Пародист повеселился с Гарри в Юрмале.

«Взяли высоту»: Галкин вместе с сыном побывал в канатном парке
Максим Галкин. Фото: globallookpress

Максим Галкин отдыхает с Аллой Пугачевой в Юрмале. Звездная пара организовала ежегодный семейный отпуск с детьми. Они снимают коттедж неподалёку от дома Лаймы Вайкуле. Звездная семья часто проводит время на берегу моря, не забывая об активностях.

На этот раз Максим Галкин попробовал экстремальный досуг. Вместе с сыном они оказались в канатном парке. Гари и его папа на высоте более двух метров перебирались по подвесным мостикам и катались на тарзанке. Алла Пугачева снимала на видео приключения любимых, а позже выложила в Instagram мужа. «Мы с Гарри взяли новую высоту», — подписал ролик Максим Галкин.

После активной прогулки с сыном пародист отправился с Примадонной на фестиваль Лаймы Вайкуле. Певица не могла точно сказать, придет ли звездная чета на концерт. Алла Пугачева и Максим Галкин порадовали друзей, коллег и поклонников, а также приятно удивили стильными образами. Отпуск в Юрмале им на пользу, решили поклонники пары.

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«Взяли высоту»: Галкин вместе с сыном побывал в канатном парке
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