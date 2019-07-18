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Строители потребовали с Киркорова семь миллионов рублей

По словам истца, певец не заплатил в полном объеме за ремонт дома.

Строители потребовали с Киркорова семь миллионов рублей
Филипп Киркоров. Фото: globallookpress

Филипп Киркоров вместе с детьми Аллой-Викторией и Мартином живут в шикарном подмосковном особняке. Просторный дом с комнатами, гостиной, гардеробной, сценой и детской площадкой обошелся звезде в кругленькую сумму. Киркоров не готов озвучивать стоимость особняка, однако стало известно, сколько он задолжал за ремонт.

Строители подают в суд на короля отечественной поп-музыки. Два года назад закончился ремонт здания, но Филипп Киркоров выплатил лишь часть гонорара. С певца требуют еще 7,5 миллионов рублей.

Пиар-директор певца Геннадий Рыбак заявил, что договориться не получилось, поэтому со строителями они встретятся уже в суде. Приятельница артиста оправдала его поступок, сравнив его ситуацию с историей Анастасии Волочковой.

«На неё тоже подали в суд строители, требовали деньги. А потом выяснилось, что ремонт, который они сделали Насте, нельзя назвать качественным. Такая же ситуация и у Филиппа. У него были вопросы к качеству ремонта», — рассказала подруга Киркорова «Комсомольской правде».

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Строители потребовали с Киркорова семь миллионов рублей
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