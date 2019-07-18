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Вакансия во дворце: Елизавете II потребовался новый шеф-повар

Королевская семья будет платить успешному соискателю почти 2 миллиона рублей в год.

Вакансия во дворце: Елизавете II потребовался новый шеф-повар
Елизавета II. Фото: globallookpress

В Букингемский дворец ищут нового шеф-повара. При этом не уточняется, для кого именно из членов королевской семьи он будет готовить. Скорее всего, повар будет обслуживать всех Виндзоров, а также отвечать за торжественные банкеты, подобные недавнему приезду Дональда Трампа с супругой Меланией.

Елизавета II. Фото
Елизавете II нужен универсальный шеф-повар как для банкетов, так и для повседневных обедов. Фото: globallookpress

Повару обещают бесплатное проживание и питание. Кроме того, шеф будет получать 22 тысячи фунтов стерлингов в год — это приблизительно 1,7 миллиона рублей. Также шеф будет сопровождать королеву Елизавету II и членов королевской семьи в поездках.

Конечно же, от шеф-повара королевской семьи ожидают работы на высоком уровне. Он должен обладать коммуникативными навыками, чтобы работать в команде профессионалов.

«Нужно работать каждый день, поэтому вы должны быть амбициозным и квалифицированным шеф-поваром. У вас может быть предыдущий опыт работы в высокой кухне или сфере массового питания, но главное – ваши энтузиазм и владение всеми разделами кухни, которые мы ищем», — цитирует представителей Букингемского дворца портал Daily mail.

Предыдущий шеф-повар королевской семьи Даррен МакГрэйди после 15 лет службы признался, что повседневный рацион королевы мало чем отличается от меню обычных людей. При этом Елизавета II обожает шоколадный торт и готова его есть каждый день. Видимо, новому шеф-повару придется научиться печь бисквит так, чтобы угодить королеве.

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Британская королевская семьяБукингемский дворецЕлизавета IIшеф-повар

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Вакансия во дворце: Елизавете II потребовался новый шеф-повар
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