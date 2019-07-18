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Елена Малышева поделилась видео с годовалым внуком

Маленький Артур поигрался с бабушкой накануне своего дня рождения.

Елена Малышева поделилась видео с годовалым внуком
Елена Малышева. Фото: globallookpress

Елена Малышева опубликовала трогательное видео с младшим внуком. Артуру 20 июля исполнится год. Мальчик любит играться с бабушкой в «ладушки». Когда ведущая передачи «Жить здорово!» напела песенку, Артур хлопал ей в такт.

«Моему младшему внуку скоро годик. Радость в чистом виде. И аплодисменты всем вам», — подписала Елена Малышева видео в Instagram.

Телеведущая с удовольствием проводит время с мальчишками. Оба внука появились от старшего сына Юрия. Наследник Малышевой получил медицинское образование и помогает матери создавать программу «Жить здорово!» в качестве креативного продюсера.

Его старший сын Игорь родился в 2015 году, а Артуру скоро исполнится год. Елена Малышева призналась, что старшего внука назвали в честь мужа, а младшего – в честь второго дедушки. Семья Малышевых не изменяет традиции вот уже несколько поколений.

Младший сын телеведущей Василий не женат. 28-летний мужчина выбрал карьеру юриста, но о серьезных отношениях пока не думает. Елена Малышева не раз призывала потенциальных невест активнее знакомиться с её сыном.

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внуки звездЕлена Малышеватрогательное видео

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Елена Малышева поделилась видео с годовалым внуком
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