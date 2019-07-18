И это не муж: Шурыгина показала, с кем отдыхает на Бали

Диана Шурыгина, прославившаяся на всю страну после заявления об изнасиловании в эфире ток-шоу, вышла замуж два года назад. Избранником девушки стал оператор Первого канала Андрей Шлягин, с которым она познакомилась на съемках передачи.

По слухам, отношения с супругом у Дианы разладились и она якобы уже завела новый роман. Знаменитость улетела на Бали в компании предпринимателя-миллионера Дениса Реброва и опубликовала в Instagram снимки с курорта. Конечно же, поклонники начали гадать, «куда смотрит муж».

«Это муж или друг?», «Что за парень?» «Куда муж смотрит?», «Кто этот крендель?» – недоумевают подписчики Шурыгиной. Правда, некоторые из комментаторов предположили, что супруг девушки рядом и именно он снимает пару.

Совместный кадр с Дианой опубликовал и сам Ребров, заинтриговавший общественность загадочным комментарием.

«Не позволяйте демонессам похищать ваши души», – подписал фото 22-летний бизнесмен.

В июне Диана Шурыгина отметила двадцатилетие. Уроженка Ульяновска давно уже живет в столице, а в минувшем мае вместе с мужем переехала в новую квартиру на севере Москвы, расположенную на 25-м этаже элитного жилого комплекса. Соседями девушки стали Настя Ивлеева, Катерина Шпица и Ефим Шифрин.