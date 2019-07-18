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Лолита подтвердила, что развод с мужем не оформлен

Певица заметила, что они разъехались, а значит, есть шанс сохранить брак.

Лолита подтвердила, что развод с мужем не оформлен
Лолита рассказала, что они с мужем до сих пор не подали заявление на развод ФОТО: www.instagram.com/lolitamilyavskaya/

В начале лета Лолита удивила своих поклонников и коллег тем, что расстается с мужем. С Дмитрием Ивановым, тренером по сквошу, она прожила девять лет.

Чтобы скрыться от звонков и пристального внимания, певица отправилась в Юрмалу на фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву».

Гости не могли не отметить, что она заметно постройнела и даже присматривала дизайнерские наряды в местных магазинах.

На сцену певица вышла со своим новым хитом «Папа», а еще исполнила композицию «Шампанское».

После выступления у Лолиты, конечно же, спросили  про личную жизнь и певица удивила ответом — никакого развода с мужем.

«Я не в состоянии развода. Мы с мужем пока просто разъехались. Никто из нас пока не подавал заявления на развод», — цитирует слова исполнительницы Комсомольская правда.

Проблемы в браке звезда назвала «пылью, которую надо стирать с отношений».

Исполнительница так же призналась, что нормально относится к брачным контрактам и давно себя обезопасила, но вдаваться в тонкости Лолита не стала. Возможно, повод остался позади и супруги снова будут вместе.

Несмотря на сложный период в жизни, у Лолиты нет отбоя от поклонников. Стоило ей сообщить о возможном разводе, как сразу же посыпались предложения.

« Как я на них реагирую? Одних отправляю в «чёрный список», над другими издеваюсь. Приличным людям отвечаю тактично», — говорит звезда.

Пока у нее даже в планах нет мыслей о новых отношениях, единственное, чего действительно хочется – это спокойной жизни.

Покой и единение с природой исполнительница находит в Болгарии, где она приобрела дом. Не так давно она посетила участок и похвалилась огурцами и помидорами, которые выросли на грядках, пишет сайт OA.

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Лолита Милявская

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Лолита подтвердила, что развод с мужем не оформлен
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