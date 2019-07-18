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Митя Фомин рассекретил свою подругу на отдыхе в Болгарии

Певец засветился на пляжах Созополя с бизнес-леди Яниной Щегловой.

Митя Фомин рассекретил свою подругу на отдыхе в Болгарии
Митя Фомин/glodallookpress.com

Певец Митя Фомин уже несколько дней загорает на пляжах Болгарии. На фото и видео, которые он выкладывает в своем блоге, певец отдыхает в компании двух стройных блондинок. Одна из них — бизнес-леди Янина Щеглова, владелица мехового шоу-рума. Видео с ней и танцующим Митей в одних плавках горячо обсуждается в Сети.

Янина, в отличие от своего партнера, предпочла для танца более скромный наряд: свободную рубаху, короткие шорты, бейсболку и темные очки. Под видео певец написал четверостишие:

«Большие», — глядя на Оксану,
Внезапно произносит Петр.
Оксана мысленно согласна,
А устно спрашивает: «Кто?»
© оман»

Стоит отметить, что содержание стихотворения на самом деле мало отражает происходящее в кадре. Видимо, более удачного стихотворения для ситуации Митя не нашел, а блеснуть поэтическими способностями очень хотелось.

Фотографии в Instagram Янины Щегловой весьма однозначны — певец проводит с ней довольно много времени. Пара вместе загорает и мило прогуливается по курортному Созополю.

Вторая спутница Мити — Милена Баженова, судя по профилю в Facebook, не имеет никакого отношения к российскому шоу-бизнесу.

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Болгариязажигательный танецМитя Фоминпевецстранный танецтайнатанец

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Митя Фомин рассекретил свою подругу на отдыхе в Болгарии
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