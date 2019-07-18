Ирена Понарошку призналась, что не может отучить сына от сладкого

Телеведущая давно не ест сахар и старается, чтобы вся семья придерживалась правильного питания.

У Ирены Понарошку и диджея Александра Листа двое детей. Младшему сыну пары Теодору еще не исполнилось и года, а вот старший сын, восьмилетний Серафим, уже вполне самостоятельный.

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Как рассказала телеведущая, у нее начались проблемы с воспитанием мальчика. Точнее, с его рационом. Молодая мама, вегетарианка, придерживается особого режима питания и старается приучить к нему сына, но в последнее время это перестало получаться.

Понарошку полностью исключила из меню ребенка сахар, заменив конфеты финиками, а другие сладости – безвредными десертами. До трех лет все шло хорошо, а сейчас Серафим начал налегать на сахаросодержащие продукты.

«Обожает сладкое, и чем вреднее, тем лучше. На всякие сыроедческие десерты и фасолевые кексы даже смотреть не хочет», – пишет Ирена в Instagram.

Ведущая старается контролировать ребенка, ограничив его желания одним десертом в день.

«Как сделать так, чтобы в гостях у бабушки он сказал: «Ба, давай сегодня макарончики без сахара пожарим?» – сетует знаменитость.

Маленький Теодор же радует маму. Как рассказала Понарошку, мальчик похож одновременно и на нее, и на отца. Лицо наследника Ирена пока поклонникам не показывает.