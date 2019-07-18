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В Одессе погиб экс-участник «Дома-2» Евгений Щербаков

Мужчина упал с высоты, предположительно, в результате несчастного случая.

В Одессе погиб экс-участник «Дома-2» Евгений Щербаков
Экс-участник «Дома-2» Евгений Щербаков погиб. Фото: Instagram@isherbakovofficial

Бывший участник телестройки «Дом-2» Евгений Щербаков был найден мертвым в одном из спальных районов Одессы. Тело украинского телеведущего обнаружили рано утром, он разбился, выпав из окна 17-этажного жилого дома.

На место случившегося прибыли оперативники и бригада скорой помощи, которая уже ничем не смогла помочь мужчине. Следствие установило основные обстоятельства инцидента. Выяснилось, что в съемную квартиру Щербаков въехал недавно. По факту смерти ведущего начата проверка. Как считают в одесских правоохранительных органах, причиной произошедшего стал несчастный случай.

Напомним, за пятнадцать лет существования «Дома-2» из жизни трагически ушли по разным причинам одиннадцать экс-участников. Самой резонансной стала смерть Оксаны Аплекаевой. В сентябре 2008 года тело девушки со следами насилия и удушения нашли на трассе в Истринском районе.

Родственники погибшей обратились в «Битву экстрасенсов», так как уже не надеялись на правоохранительные органы. Уголовное дело об убийстве Оксаны до сих пор не раскрыто, убийца не найден. По материалу украинского агентства УНИАН.

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В Одессе погиб экс-участник «Дома-2» Евгений Щербаков
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