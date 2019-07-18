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Бывшая коллега Меган Маркл вступилась за герцогиню

Актриса уверена, что жена принца Гарри имеет право поступать так, как считает нужным.

Бывшая коллега Меган Маркл вступилась за герцогиню
Подруга Меган Маркл уверена, что герцогиня все делает правильно Фото: Globallookpress.com

До замужества с принцем Гарри Меган Маркл была актрисой. Одной из самых ярких ее ролей стала адвокат Рейчел Зейн в ТВ-шоу «Форс мажоры». Затем новоиспеченная герцогиня простилась с актерской карьерой, но до сих пор сохраняет дружеские отношения с коллегами.

Одна из ее партнерш по съемочной площадке, Джина Торрес, с теплотой вспоминает совместную работу с Меган. Она утверждает, что та прекрасная актриса, хороший друг и, несомненно, отличная мама для своего малыша.

Она вспомнила, что Меган всегда хотела иметь семью и для нее это было важнее карьеры.

«Для нее это была самая важная мечта», — отметила Джина.

Актриса подчеркнула, что продолжает дружить с Меган после ее замужества. В настоящий момент она снимается в новом шоу, которое практически не оставляет ей свободного времени, а осенью Меган и Гарри отправятся в Африку, но после этого она намерена встретиться с бывшей коллегой.

Говоря о постоянном осуждении Меган в Сети и в прессе, она заметила, что, может быть, ее подруга и делает что-то, что не нравится обществу, но у нее наверняка есть свои мотивы.

«Я обязательно скоро встречусь с ней. Наша история длится так долго, что я уже не помню, когда мы познакомились. Я уверена: она делает то, что делает, у нее на все есть свои причины, и она прекрасно осведомлена о последствиях», — заключила Торрес.

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Бывшая коллега Меган Маркл вступилась за герцогиню
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