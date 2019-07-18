Бывшая коллега Меган Маркл вступилась за герцогиню

До замужества с принцем Гарри Меган Маркл была актрисой. Одной из самых ярких ее ролей стала адвокат Рейчел Зейн в ТВ-шоу «Форс мажоры». Затем новоиспеченная герцогиня простилась с актерской карьерой, но до сих пор сохраняет дружеские отношения с коллегами.

Одна из ее партнерш по съемочной площадке, Джина Торрес, с теплотой вспоминает совместную работу с Меган. Она утверждает, что та прекрасная актриса, хороший друг и, несомненно, отличная мама для своего малыша.

Она вспомнила, что Меган всегда хотела иметь семью и для нее это было важнее карьеры.

«Для нее это была самая важная мечта», — отметила Джина.

Актриса подчеркнула, что продолжает дружить с Меган после ее замужества. В настоящий момент она снимается в новом шоу, которое практически не оставляет ей свободного времени, а осенью Меган и Гарри отправятся в Африку, но после этого она намерена встретиться с бывшей коллегой.

Говоря о постоянном осуждении Меган в Сети и в прессе, она заметила, что, может быть, ее подруга и делает что-то, что не нравится обществу, но у нее наверняка есть свои мотивы.

«Я обязательно скоро встречусь с ней. Наша история длится так долго, что я уже не помню, когда мы познакомились. Я уверена: она делает то, что делает, у нее на все есть свои причины, и она прекрасно осведомлена о последствиях», — заключила Торрес.