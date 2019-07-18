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Звезды «Дома-2» Ольга и Илья Гажиенко показали новорожденного сына

Бывшие участники проекта стали родителями.

Звезды «Дома-2» Ольга и Илья Гажиенко показали новорожденного сына
Илья и Ольга Гажиенко вновь стали родителями. Фото: Instagram@olgagajienko

У звезд телепроекта «Дом-2» Ольги и Ильи Гажиенко родился второй ребенок. Сын экс-участников шоу появился на свет 18 июля в одной из московских клиник, малыш и мама чувствуют себя хорошо.

Счастливые родители поспешили поделиться радостным известием в соцсетях. Новоиспеченная мама выложила фотографию бирочки, на которой указаны рост и вес новорожденного и время его рождения. А на странице ее супруга в Instagram появился снимок, где он бережно держит сверток с младенцем. В комментарии к фото Гажиенко благодарит жену за рождение наследника.

«Ура, дважды папа! Ты героиня, низкий поклон!» – обратился Илья к жене.

В комментариях пару искренне поздравили родные и поклонники, пожелавшие ребенку и родителям счастья и здоровья. Теплые слова написала и другая бывшая участница «Дома-2», недавно сама ставшая мамой.

Фото: Instagram@olgagajienko

Екатерина Колесниченко родила мальчика 9 июля. С тех пор девушка регулярно публикует в микроблоге фотографии малыша, но лицо младенца предпочитает не показывать.

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«Дом-2»: последние новостибеременность и родыИлья ГажиенкоОльга ГажиенкоПроект "Дом-2"

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Звезды «Дома-2» Ольга и Илья Гажиенко показали новорожденного сына
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