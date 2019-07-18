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Принц Гарри обмолвился, что завидует двоюродной сестре

Герцог Сассекский хотел бы вести жизнь, как у Зара Тиндолл. Подальше от прессы и поклонников.

Принц Гарри обмолвился, что завидует двоюродной сестре
Принц Гарри мечтает о жизни вдали от королевского двора Фото: Globallookpress.com

Принц Гарри занимает шестую строчку в списке кандидатов на британский престол. Это означает, что шансы его невелики, однако, как член королевской семьи сын принца Уэльского обязан в строгости соблюдать все необходимые протоколы.

Но неожиданно выяснилось, что Гарри вовсе не рад своей участи. Большое количество фанатов, личная жизнь у всех на виду, изнуряющее количество сплетен очень утомляет молодого герцога и он давно мечтает о жизни вдали от королевского двора.

Королевский обозреватель Рассел Майерс утверждает, что младший внук королевы завидует жизни своей двоюродной сестры — Зары Тиндолл. Зара — дочь его тети, принцессы Анны, единственной дочери Елизаветы II. В 2011 году она вышла замуж за бывшего капитана сборной Англии по регби Майка Тиндолла и с тех пор их имена почти не упоминаются в прессе.

«Разумеется, Гарри хотел бы больше походить на Зару и Майка и иметь столько же свободы. Но именно он — сын будущего короля», — приводит слова Майерса Express.

Он подчеркнул, что Гарри хотел бы заниматься другими вещами, но у него просто нет такой возможности.

«Дело в том, что никто не может усидеть на двух стульях. И для Гарри это серьезная проблема», — объяснил он.

Стоит напомнить, что Гарри всегда хотел оставаться вдали от королевского двора и повышенного внимания СМИ. После завершения военной службы в Афганистане он заявил: «Я не хочу просидеть всю жизнь в Виндзоре. Я не очень люблю Англию и было так приятно провести время вдали от прессы и их внимания».

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Принц Гарри обмолвился, что завидует двоюродной сестре
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