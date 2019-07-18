НОВОСТИ

Лариса Гузеева похвалилась рецептом «лакомства для бедных» из крыжовника

По мнению артистки, крыжовник — самая сложная и капризная ягода в приготовлении.

Лариса Гузеева похвалилась рецептом «лакомства для бедных» из крыжовника
Лариса Гузеева/instagram.com/_larisa_guzeeva_/

Лариса Гузеева опубликовала аппетитную фотографию — сочный зеленый крыжовник, засыпанный сверху сахаром, причем ягодки выложены в несколько этажей. Можно только восхититься терпением и эстетическим вкусом артистки.

«Когда я была маленькой, варенье из яблок и крыжовника считалось лакомством для бедных… А сейчас выяснилось, что это самая сложная и капризная ягода в приготовлении, но процесс уже пошёл и я в панике жду результата! Поделитесь секретами?» — подписала снимок Лариса Гузеева в Instagram.

Подписчики знаменитости не упустили случая рассказать свои кулинарные секреты приготовления варенья из крыжовника.

Напомним, сейчас в Сети разгорается виртуальный «скандал» между Гузеевой, Сябитовой, Володиной и юмористом Гариком Харламовым. Последний активно троллит телезвезду в Instagram.

Телесваха Роза Сябитова считает, что ролики юмориста никак не красят его. Согласна с ее мнением и другая коллега Гузеевой, Василиса Володина. Но Харламова это совсем не останавливает, и он продолжает свой нелегкий труд.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Василиса ВолодинаГарик ХарламовЛариса ГузееваРоза Сябитова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лариса Гузеева похвалилась рецептом «лакомства для бедных» из крыжовника
Интересно?
Поделись с друзьями: