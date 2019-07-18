Лариса Гузеева похвалилась рецептом «лакомства для бедных» из крыжовника

По мнению артистки, крыжовник — самая сложная и капризная ягода в приготовлении.

Лариса Гузеева опубликовала аппетитную фотографию — сочный зеленый крыжовник, засыпанный сверху сахаром, причем ягодки выложены в несколько этажей. Можно только восхититься терпением и эстетическим вкусом артистки.

«Когда я была маленькой, варенье из яблок и крыжовника считалось лакомством для бедных… А сейчас выяснилось, что это самая сложная и капризная ягода в приготовлении, но процесс уже пошёл и я в панике жду результата! Поделитесь секретами?» — подписала снимок Лариса Гузеева в Instagram.

Подписчики знаменитости не упустили случая рассказать свои кулинарные секреты приготовления варенья из крыжовника.

больше по теме Лариса Гузеева воссоединилась с мужем на фоне слухов о разводе Телесваха и ее супруг вместе оправились на отдых.

Напомним, сейчас в Сети разгорается виртуальный «скандал» между Гузеевой, Сябитовой, Володиной и юмористом Гариком Харламовым. Последний активно троллит телезвезду в Instagram.

Телесваха Роза Сябитова считает, что ролики юмориста никак не красят его. Согласна с ее мнением и другая коллега Гузеевой, Василиса Володина. Но Харламова это совсем не останавливает, и он продолжает свой нелегкий труд.