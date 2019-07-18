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Ученый РАН назвал сроки наступления аномально теплой погоды

По словам климатолога, небывалую жару в России стоит ожидать в ближайшие пять лет.

Ученый РАН назвал сроки наступления аномально теплой погоды
В России наступит аномальная жара. Фото: Pixabay.com/Luidmila Kot

Лето в Москве в этом году выдалось не самым теплым. В столицу надолго пришли дожди, а температура воздуха остается в среднем немного ниже летней нормы. В Институте физики атмосферы имени Обухова РАН рассказали, когда стоит ждать по-настоящему жаркого лета.

По данным климатологов, не только Центральный, но и все остальные регионы России окажутся во власти аномально теплой погоды в ближайшие пять лет.

Жара наступит с высокой долей вероятности из-за глобального антициклона, предпосылки к образованию которого заметны уже сейчас.

Как пояснил старший научный сотрудник института Александр Чернокульский, процессы потепления и похолодания в разных частях планеты взаимосвязаны. Сейчас на фоне прохладных дней в нашей стране Европа страдает от жары в 42 градуса, но вскоре все может перемениться.

«Когда устанавливается блокирующий антициклон, в одной его части происходит заток тепла, в другой – заток холода. В ближайшие пять лет такое в России точно случится», – цитирует климатолога телеканал «Звезда».

Небольших погодных аномалий россиянам стоит ждать уже в августе. В Гидрометценре отмечают, что в следующем месяце температурные показатели останутся немного ниже нормы, особенно в южных регионах.

Не удастся как следует насладиться теплом и москвичам. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, в дневное время в столице прогнозируется лишь до 23 градусов тепла, а по ночам воздух будет остывать местами до плюс 10 градусов.

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Ученый РАН назвал сроки наступления аномально теплой погоды
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