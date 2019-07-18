Ольга Ломоносова объяснила причины расставания с Евгением Ряшенцевым

По словам актрисы, настоящей любви между ними никогда не было.

Актриса Ольга Ломоносова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, почему распался ее первый брак с продюсером Евгением Ряшенцевым. Это сын известного советского поэта Юрия Ряшенцева. Их брак продлился всего полтора года.

«Женя был хорошим другом моей знакомой. Как-то раз при встрече с ним она сказала моему первому мужу, что у меня прекрасная растяжка. В детстве я занималась гимнастикой. Женя пришел в полный восторг, когда я ее продемонстрировала.

Хочется, конечно, верить, что покорила я его не только растяжкой. Так и завязалась наша дружба. Честно сказать, решение выйти за него замуж было неосознанным. Мне для того, чтобы закрепиться в Москве, нужна была фиктивная прописка. Родители Жени сказали, что я хорошая девочка. Они посоветовали сыну ко мне присмотреться», — рассказала она.

Как отметила Ольга Ломоносова, первое время им с мужем было весело друг с другом, но чувства быстро угасли.

«Женя работал в шоу-бизнесе. Я его почти не видела. Наша совместная жизнь не получилась. Я думаю, по-настоящему мы друг друга никогда не любили. Знаю, что сейчас у него в жизни все прекрасно, как и у меня», — рассказала Ольга Ломоносова.