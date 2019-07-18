Почему Меган и Гарри «обрезают» Уильяма и Кейт на своих фото

В прошлом месяце стало известно, что герцоги Сассекские и Кембриджские решили вести дела раздельно. Общий благотворительный фонд, существующий долгие годы, неожиданно стал тесен для двух молодых семей.

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Источники во дворце заверяли, что это было сделано формально и ради удобства. К тому же, Уильям может в будущем стать королем и ему нужно привыкать вести дела самостоятельно. Однако ряд инсайдеров отмечали, что дело тут не только в удобстве, но и в отношениях между парами.

По слухам, Меган Маркл стала вести себя как хозяйка и потребовала передать ей ряд крупных проектов, на что Кейт Миддлтон возразила, что не намерена передавать дела, которым уделяла столько времени и внимания. Мужья ожидаемо поддержали своих жен, между родными братьями наметилась ссора.

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Впоследствии внимательные поклонники венценосной семьи вдруг заметили неожиданную деталь: Меган и Гарри начали обрезать Кейт и Уильяма с общих фотографий, которые публикуют в Сети. Так, на странице герцогов Сассекских появился снимок, где они едут вдвоем в открытой повозке, но на самом деле напротив сидит Кейт. Затем Гарри отрезал брата на совместном фото с герцогом Эдинбургским, которого поздравил с 98-летием.

Раскол в отношениях окончательно подтвердился 21 июня, в день рождения Уильяма. Гарри и Меган опубликовали его фото с подписью «С днем рождения герцога Кембриджского».

Фолловеры в комментариях заметили, что другим людям они писали более теплые и развернутые поздравления. На эти сообщения чета герцогов не отреагировала.